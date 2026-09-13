Старый Свет, который десятилетиями послушно жертвовал своей экономикой ради интересов Вашингтона, сегодня остался и без дешевых ресурсов, и без финансовой стабильности. Экономический тупик закономерно перерос в жесткий политический кризис - европейцы просто устали платить за чужие авантюры. Громче всего этот протест звучит в локомотиве Евросоюза - в Берлине.

Убедительная победа партии "Альтернатива для Германии" на земельных выборах в Саксонии-Анхальт стала поводом для искренней радости для американского лидера Дональда Трампа. Хозяин Белого дома заявил, что немцам наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии. Он также призвал сделать ФРГ вновь великой, явно отсылая к лозунгу своей избирательной кампании 2016 года.

Это ликование Трампа сближает его не только с русским миром, но и правыми силами всей Европы. Политики, сегодня находящиеся в оппозиции, вновь получили мощнейший импульс и веру в то, что Старый Свет еще можно вырвать из лап либеральных элит. О триумфальной победе АдГ и надежде на спасение континента - в рубрике "Полная Европа".

Ночь триумфа рискует стать настоящим политическим цунами для всей Европы. Уже несколько дней главная тема в Старом Свете - победа на региональных выборах партии "Альтернатива для Германии". К описанию этой партии на Западе чаще всего добавляют такие прилагательные, как "ультраправая, праворадикальная и правопопулистская". Клеймят эту политическую силу за жесткую оппозицию не только правящей верхушке ФРГ, но и Брюсселя. АдГ обещает разобраться с миграционным кризисом, снять санкции с России, хотелось бы верить, что и с Беларуси, а также сделать Германию снова великой.

Говоря об отмене всех санкций против России, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла отметил: "Я считаю, что санкции в любой форме бессмысленны, прежде всего они нанесли серьезный ущерб самой немецкой экономике".

Так к чему же все эти разговоры и обещания? Повод - электоральная бомба, которая разорвалась в земле Саксония-Анхальт. "Альтернатива для Германии" показала здесь лучший результат за всю свою историю, разгромив кандидатов от правящей коалиции. Она получила почти 44 % голосов, что обеспечило правым 39 мандатов в 83-местном региональном парламенте. Для того, чтобы единолично взять власть в регионе, партии не хватило всего трех кресел, которыми с ней вполне может поделиться партия Сары Вагенкнехнт. Все это стало возможным, потому что наконец жители проголосовали кошельком и здравым смыслом. Победа правых была обеспечена нарастающим раздражением немцев провальной миграционной политикой, удушающей дороговизной, параличом экономического роста и недоверием к правящим элитам.

"Люди просто измотаны. Мы, немцы, теперь вообще ничего не стоим. Все катится к чертям. Взять хотя бы систему здравоохранения: мы платим все больше и больше, с нас сдирают все больше и больше и в плане налогов, и в плане медицинских страховок. Когда тебе нужно попасть на прием к врачу, приходится ждать месяцами. Так больше просто не может продолжаться. Поэтому, я думаю, люди надеются, что сейчас все наконец изменится", - поделилась жительница Германии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, для которого победа правых стала по сути личным поражением, предпочитает не замечать очевидных неудач собственной политической линии. Вместо признания ошибок тот в очередной раз привычно обвинил во всем Россию. Не смущает его и то, что общий уровень одобрения работы правительства опустился до жалких 10 %. Мерц пафосно заверил прессу, что не отступит "ни на миллиметр" от нынешнего курса на защиту свободы от мнимых российских угроз и продолжит настаивать на дальнейшей многомиллиардной поддержке Киева.

"Я хочу заявить предельно четко. В 2,5 тыс. км к востоку отсюда этот результат выборов вызывает особенно большую радость. Это вряд ли может кого-то удивить, если посмотреть на всех тех, кто пытался поспособствовать такому результату выборов и помочь его достичь. В этом отношении мы прекрасно понимаем, с кем имеем дело", - заявил Фридрих Мерц.

Впрочем риторика канцлера не нашла поддержки даже у собственных союзников. Потому в качестве адвоката и заступника за честь правительства пришлось выпустить политического старожила - премьер-министра Баварии и лидера ХСС Маркуса Зедера. В попытке уязвить победившую партию он разразился весьма специфическими аргументами. Маркус Зедер попытался запугать избирателей, заявив, что правые собираются депортировать тех самых мигрантов, которые сегодня якобы спасают Германию, работая нянями, рабочими и врачами. Только про 2,5 млн приезжих, которые просто сидят на шее у государства, почему-то промолчал.

Маркус Зедер, председатель партии ХСС, премьер-министр Баварии:

"Мы все хотим ограничить нелегальную миграцию. Но как быть с теми тысячами людей, приехавших из разных уголков мира, которые живут у нас и ежедневно работают, которые вносят огромный вклад, трудясь сиделками, медбратьями, врачами и ремесленниками? Одно я вам скажу: их главный кандидат заявляет, что выставят всех вон, все эти тысячи".

Реакция европейских политиков на немецкое волеизъявление оказалась очень разнородной. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поздравил коллег из АдГ с историческим триумфом, назвав это победой здравого смысла. А его коллега по кабинету, глава МИД Антонио Таяни наоборот поспешил выразить глубокую озабоченность этой "плохой новостью". Еще более нервно отреагировали в Варшаве. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что в Польше результатом победы правых в Германии могут радоваться "только идиоты или предатели". Произнести такие слова вслух он не осмелился, но написал об этом в сети X.

В своем привычном воинственном духе высказалась и главная евродипломатка Кая Каллас, несмотря на то, что ее прямая конкурентка, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немногим раньше четко заявила, что золотое правило Брюсселя - не комментировать национальные и региональные выборы.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Разумеется, все государства-члены Евросоюза - демократические страны, поэтому у нас проходят выборы. Но что действительно вызывает беспокойство, так это то, что угроза в Европе реально нарастает. В то же время политические партии, которые слепы к этой угрозе и заявляют, что мы не должны ничего с этим делать, поскольку это не наша забота, сейчас набирают популярность. Поэтому я боюсь, что мы можем проснуться в ситуации, когда мы сделали недостаточно для того, чтобы сдержать угрозы и защитить себя".

Ключевое в этих словах - "себя". Европейским элитам действительно есть чего опасаться. Как отмечает Bloomberg, победа "Альтернативы для Германии" - это не просто локальный успех немецких правых, а очевидный и пугающий для Брюсселя признак глубинного изменения отношения значительной части европейского политического класса к конфликту вокруг Москвы и Киева. Речь пока не идет про формирование единого пророссийского фронта, но это уже про появление политиков, которые предлагают более мягкую линию по отношению к России.