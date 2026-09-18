Politico: "адские санкции" против Ирана и России серьезно ударят и по Европе

Издание Politico сообщает, что закон об "адских санкциях" против Ирана и России, принятый Конгрессом США, грозит серьезно ударить и по Европе.

На ЕС приходится около 5 % российского нефтяного экспорта. Между тем этот вид энергоносителей закупают Венгрия и Словакия. Если пресловутые "адские санкции" вступят в силу, этим странам, а также ряду их партнеров придется нелегко.

Президент США Дональд Трамп принятый Конгрессом закон пока не подписал. Этот билль предполагает, что в отношении экспортных товаров из России и Ирана могут быть введены пошлины в 500 %. Государства, которые сохраняют торговое партнерство с Тегераном и Москвой, ждут пошлины в 100 %.