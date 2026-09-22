Politico: ЕК планирует урезать внешнюю помощь и сократить штат работников за рубежом

Еврокомиссия рассматривает возможность урезать внешнюю помощь на 40 % и, как следствие, сократить штат работников за рубежом. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, сценарий был смоделирован внутри Еврокомиссии на фоне обсуждения следующего долгосрочного бюджета ЕС. В расчетах оценивали последствия урезания финансирования в первую очередь программы "Глобальной Европы", нынешний бюджет которой составляет около 80 млрд евро на 7 лет.

Как показала оценка ЕК, в случае, если Брюссель пойдет на этот шаг, под угрозой окажутся сотни сотрудников европейских дипломатических миссий по всему миру.