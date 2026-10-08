Politico: ЕС готовится к масштабной гибридной атаке извне

В Брюсселе вновь рассуждают об угрозе извне. Как сообщает издание Politico, накануне за закрытыми дверями послы всех 27 стран Евросоюза обсуждали сценарии некой масштабной гибридной атаки с многочисленными жертвами и меры реагирования на нее.

Разговоры активизировались после обнаружения в августе в аэропорту Лейпцига БПЛА со взрывчаткой.

Среди рассматриваемых мер - создание экстренных групп реагирования, помощь пострадавшей стране и координация действий руководства ЕС.

Однако за кулисами переговоров ряд стран-участниц выражают серьезные опасения по поводу этой инициативы. По их мнению, создание подобных дублирующих структур Брюсселя лишь размоет функции НАТО и спровоцирует опасную путаницу при принятии критических решений.