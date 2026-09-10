Politico: ЕС не готов к экономическому обвалу из-за роста долгов
Издание Politico указывает, что Евросоюз не готов к экономическому обвалу, который грозит стать следствием неуклонного роста долгов ЕС.
Только за последние дни ощутимо возросла стоимость обслуживания заимствований, сделанных Францией, Германией и другими странами Старого Света. Для того чтобы нести расходы по этим кредитам, властям потребуется увеличивать налоговое бремя, а также сокращать социальные расходы.
Это уже вызывает зримое недовольство граждан: например, победа правых на земельных выборах в Германии - следствие именно своеобразного электорального бунта.
Значительную часть груза неудач и ошибок национальные правительства наверняка свалят на власти единой Европы. Урсулу фон дер Ляйен ждет вскоре карьерная катастрофа, отмечает Politico: кто-то ведь должен нести ответственность за европейские экономические неурядицы.