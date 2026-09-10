Издание Politico указывает, что Евросоюз не готов к экономическому обвалу, который грозит стать следствием неуклонного роста долгов ЕС.

Только за последние дни ощутимо возросла стоимость обслуживания заимствований, сделанных Францией, Германией и другими странами Старого Света. Для того чтобы нести расходы по этим кредитам, властям потребуется увеличивать налоговое бремя, а также сокращать социальные расходы.

Это уже вызывает зримое недовольство граждан: например, победа правых на земельных выборах в Германии - следствие именно своеобразного электорального бунта.

Значительную часть груза неудач и ошибок национальные правительства наверняка свалят на власти единой Европы. Урсулу фон дер Ляйен ждет вскоре карьерная катастрофа, отмечает Politico: кто-то ведь должен нести ответственность за европейские экономические неурядицы.