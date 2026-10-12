Politico: ЕС зимой грозит дефицит газа и рост счетов за коммуналку

Евросоюзу угрожает дефицит газа зимой и подорожание коммуналки. Как пишет Politico, из-за конфликта на Ближнем Востоке ЕС лишился объемов топлива, эквивалентных потреблению 12 млн домохозяйств, а запасы в хранилищах едва превышают 70 %.

Дефицит может вынудить страны ЕС закупать газ по высоким ценам, что приведет к резкому росту счетов за электроэнергию и введению принудительных мер экономии.

Дополнительное давление создает надвигающийся общеевропейский запрет на долгосрочные контракты на поставку российского газа, который должен вступить в силу в январе и приведет к сокращению европейского импорта еще на 7 млрд кубометров.