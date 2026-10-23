Politico: Европу ждут "зима восстаний" и погромы в восьми странах

"Зиму восстаний" обещает Европе издание Politico. Социальное напряжение растет даже в самых благополучных государствах Старого Света: жизнь делается все дороже, а минимальный объем самых фундаментальных бытовых благ - все менее доступным.

Эксперты полагают, что по континенту в ближайшие месяцы прокатится волна бунтов: зимой социальная напряженность достигнет максимума, и погромы как способ достучаться до властей будут взяты на вооружение повсюду.

Журналисты обещают уличные войны по меньшей мере восьми странам: Франции, Испании, Италии, Бельгии, Германии, Нидерландам, Албании и Греции.