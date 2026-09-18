Издание Politico сообщает, что канцлер Мерц может уйти в отставку уже в конце текущей недели или, в крайнем случае, в начале следующей.

Карьеру главы немецкого правительства грозят сокрушить выборы в земле Мекленбург-Нижняя Померания. Голосование состоится в воскресенье и, скорее всего, приведет к разгромному поражению центристов: триумфальную победу здесь одержит, очевидно, правая "Альтернатива для Германии".

Ко всему вдобавок личный рейтинг канцлера и его кабинета составляет лишь 14 % и продолжает снижаться. В случае смены правительства Politico ожидает начала диалога Берлина с Москвой.

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