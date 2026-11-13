Politico: НАТО считает противостояние России своим приоритетом

НАТО считает противостояние России своим приоритетом и концентрирует на этом все свои силы, пишет издание Politico.

В частности, альянс намерен сократить свои зарубежные миссии, чтобы не распылять ресурсы. 32 страны, состоящие в НАТО, ведут переговоры о целевых показателях боеспособности: предполагается, что в случае конфликта каждой стране необходимо будет выставить определенное количество войск и обеспечить их вооружением.

Альянс также отказывается от параллельного выполнения сразу нескольких военных миссий, ведь в распоряжении командования должно быть достаточно сил для немедленного выдвижения на театр боевых действий против России.

Правда, все это пока проходит стадию обсуждения, окончательное утверждение новых стандартов планируется в 2029 году.