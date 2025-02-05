Politico, NYT, АР грозит резкое падение доходов - госведомства США отменили подписки на ряд СМИ

Ряд государственных ведомств США отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс. Об этом заявили в департаменте эффективности государственного управления США (DOGE), сообщает РИА Новости.

В среду американский предприниматель Илон Маск заявил, что государственные траты на СМИ, в частности, подписки на новостное агентство Ассошиэйтед Пресс, являются растратой денег налогоплательщиков и будут сокращены. Ранее Маск также ответил на пост пользователя в соцсети X о том, что доходы от налогов граждан США, по-видимому, направляются в том числе и американской газете Politico. Миллиардер написал, что многим СМИ предстоит "загадочное падение доходов".

"Руководство министерства финансов подтвердило, что их подписки на New York Times сегодня были отменены", - говорится в сообщении DOGE в соцсети X.

Кроме того, DOGE отреагировал на публикацию одного из пользователей X, спросившего, действительно ли американское космическое агентство НАСА потратило около 500 тысяч долларов на подписки на Politico.

"Руководство НАСА подтвердило, что сегодня это (подписки на Politico - ред.) было отменено", - сообщило ведомство.

Как пишет DOGE, госдепартамент США также подтвердил отмену подписок на Ассошиэйтед Пресс.