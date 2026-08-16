Politico: Россия и ЕС наносят совместный сокрушительный удар по украинскому экспорту зерна

Россия и Евросоюз наносят совместный сокрушительный удар по украинскому экспорту, пишет издание Politico.

Из-за атак на черноморские порты практически остановлен вывоз зерна морем: только здесь с 20 июля Украина понесла потери в объеме до 2 млрд долларов. При этом Черным морем страна вывозила почти 90 % экспортных объемов зерна.

И тут в дело вступила Европа: Брюссель и страны ЕС на словах активно поддерживают Киев, однако вывоз зерна наземными маршрутами обеспечивать не спешат. Все граничащие с Украиной страны ЕС помнят о недовольстве своих крестьян продовольственным демпингом. В такой ситуации принять, пусть даже транзитом, украинское зерно стало бы политической катастрофой для Польши, Венгрии, Румынии и Словакии.

В итоге сложилась ситуация, когда паралич украинского экспорта обеспечивают ЕС и Россия сообща. При этом вывоз зерна - один из последних источников, который обеспечивает Киеву валютные поступления и при этом не увеличивает национальный долг.