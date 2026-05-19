Politico: США рассматривают сценарий военного вторжения на Кубу

В случае с Кубой вариант диалога даже не рассматривается. Администрация президента США продумывает сценарий военного вторжения на остров, пишет Politico. Сообщается, что Трамп и его помощники разочарованы тем, что кампания Вашингтона по оказанию давления не увенчалась согласием Гаваны на проведение экономических и политических реформ.

Расчет был на комбинацию из нефтяной блокады и военных успехов США в Венесуэле и Иране. Однако ситуация с Ираном пошла наперекосяк, а кубинцы оказались куда крепче, чем считалось вначале, сообщил изданию источник. Поэтому США все больше склоняются к применению военной силы против Кубы. По информации американского издания, рассматриваются варианты от нанесения авиаудара до наземного вторжения с целью свержения власти.