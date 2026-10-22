Politico: В Европе ищут переговорщика для диалога с Россией

В Европе ищут переговорщика для диалога с Россией - об этом пишет Politico.

По данным портала, ряд дипломатов считает, что наиболее подходящей фигурой может стать президент Финляндии Александр Стубб, во многом благодаря его хорошим отношениям с президентом США и большому опыту Хельсинки во взаимодействии с Россией. В качестве возможных кандидатов называют также главу Евросовета Кошту, а также фон дер Ляйен и Каллас.

Главная сложность, по словам собеседников издания, заключается в том, чтобы избранная кандидатура была способна говорить от имени всей Европы, а не узкой группы влиятельных стран вроде Германии, Франции и Великобритании.