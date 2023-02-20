Politico: Американцы требуют от украинцев наступления

По данным журнала Politico, США требуют от украинских властей немедленно начинать наступление, не считаясь ни с какими потерями: Вашингтон хочет зримых успехов, которые доказывали бы эффективность его поддержки. Киеву выделено 113 миллиардов долларов, и у американских налогоплательщиков все чаще возникают вопросы, насколько эффективно применяются эти средства? Кроме того, в Польше ожидают Джо Байдена: Варшава, Киев и Вашингтон обещают встретить этот визит великими свершениями, которых пока нет в помине. Politico сообщает, что Байден тайно собирался даже нанести блицвизит в Киев, но риски такой поездки были сочтены слишком высокими.