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Politico: Американцы требуют от украинцев наступления
По данным журнала Politico, США требуют от украинских властей немедленно начинать наступление, не считаясь ни с какими потерями: Вашингтон хочет зримых успехов, которые доказывали бы эффективность его поддержки. Киеву выделено 113 миллиардов долларов, и у американских налогоплательщиков все чаще возникают вопросы, насколько эффективно применяются эти средства? Кроме того, в Польше ожидают Джо Байдена: Варшава, Киев и Вашингтон обещают встретить этот визит великими свершениями, которых пока нет в помине. Politico сообщает, что Байден тайно собирался даже нанести блицвизит в Киев, но риски такой поездки были сочтены слишком высокими.
А в Мюнхене завершилась конференция по безопасности, которая де факто позволила оформиться новому антироссийскому союзу: практически все страны ЕС и США высказались за войну с Москвой до победного конца. Главные страны Евросоюза пообещали Украине поддерживать ее любой ценой, не смущаясь никакими издержками. В частности Брюссель обещает в считанные дни решить восполнить дефицит боеприпасов, с которым столкнулись ВСУ в последние недели.
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