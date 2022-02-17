Politico анонсировало новую дату "вторжения" России в Украину

В Белом доме просто истерика по поводу не оправдавшегося прогноза вторжения России. В Вашингтоне предпринимают самые нелепые попытки оправдаться за распространение фейков с датой и временем нападения России на Украину. Логика потрясает. Если вторжения не случилось, это не означает, что американские разведданные были неверными. С таким утверждением выступил официальный представитель Госдепа США.



Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепартамента США:

Наша позиция заключается в том, что вторжение и нападение могут начаться в любой момент. Мы говорили об этом в течение некоторого времени. Мы не собираемся вдаваться в точные сроки, но факт остается фактом. Мы четко сообщили об этом нашим партнерам, нашим союзникам в Европе и за ее пределами, что у Российской Федерации сейчас есть все необходимое для нападения на Украину.

Громогласные заявления США о плане российского вторжения в Украину стали очередным конфузом американских спецслужб. Такое мнение выразил президент Чехии, заявив, что американская сторона ранее распространяла угрозы и в отношении Ирака и Афганистана, которые также не подтвердились.



