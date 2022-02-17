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Politico анонсировало новую дату "вторжения" России в Украину
В Белом доме просто истерика по поводу не оправдавшегося прогноза вторжения России. В Вашингтоне предпринимают самые нелепые попытки оправдаться за распространение фейков с датой и временем нападения России на Украину. Логика потрясает. Если вторжения не случилось, это не означает, что американские разведданные были неверными. С таким утверждением выступил официальный представитель Госдепа США.
Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепартамента США:
Наша позиция заключается в том, что вторжение и нападение могут начаться в любой момент. Мы говорили об этом в течение некоторого времени. Мы не собираемся вдаваться в точные сроки, но факт остается фактом. Мы четко сообщили об этом нашим партнерам, нашим союзникам в Европе и за ее пределами, что у Российской Федерации сейчас есть все необходимое для нападения на Украину.
Громогласные заявления США о плане российского вторжения в Украину стали очередным конфузом американских спецслужб. Такое мнение выразил президент Чехии, заявив, что американская сторона ранее распространяла угрозы и в отношении Ирака и Афганистана, которые также не подтвердились.
Намеренная дезинформация
Со стороны Китая также звучат обвинения Вашингтона в намеренной дезинформации: издание China Daily выразило соображение, что США преднамеренно раздувают страхи по поводу якобы неизбежной войны в Украине.
Коварный "план Путина" от Bild
Западные СМИ продолжают публиковать новые данные о "плане Путина". Газета Bild представила общественности очередной коварный порядок действий российского президента: выведенные к местам постоянной дислокации войска могут при необходимости быстро оказаться на границе с Украиной.
Новая дата "вторжения" от Politico
Проанонсирована и новая дата вторжения в Украину. По данным американского издания Politico, это произойдет 20 февраля, когда Зеленский будет на Мюнхенской конференции. Ранее то же издание ссылалось на слова Байдена о том, что наступление готовится 16 февраля.
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