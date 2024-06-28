Politico: Демократы после дебатов обсуждают замену Байдена

Демократы в панике и обсуждают замену Байдена после дебатов. Об этом пишет Politico. Так, советник одного из потенциальных кандидатов от демократов заявил, что получил несколько сообщений "о катастрофе" от ключевых доноров, которые заявили о том, что необходимо как-то решить этот вопрос.



Материалы о "проблеме возраста Байдена" опубликовало большинство ведущих американских СМИ. На обложке New-York Post: "Мы стали свидетелями конца президентства Байдена". Даже канал CNN, известный своей поддержкой Демократической партии, посвятили здоровью президента большой сюжет. "Байден - бессвязен", "президент выглядит ужасно", "я в отчаянии" - респонденты канала не стеснялись в выражениях по итогам дебатов.



В ABC News уже провели опрос, согласно которому 40 % опрошенных оценили когнитивные способности президента как "ужасные", физической пригодностью Байдена к руководству страной довольны еще меньше американцев.