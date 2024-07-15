ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Politico: Евросоюз намерен бойкотировать Орбана

Глава европейской дипломатии Боррель намерен созвать спецсаммит министров ЕС аккурат в период проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа. А все ради того, чтобы они не смогли поехать в Венгрию к Виктору Орбану. Как пишет Politico, подобный бойкот - это беспрецедентный шаг. Венгерский премьер привел в бешенство Европейский союз и НАТО, посетив Москву и Пекин в рамках своей мирной инициативы по урегулированию украинского кризиса. Китайские журналисты утверждают, что реакция показывает нежелание Запада принимать мирные переговоры.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все