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Politico: НКО в ЕС могут обязать докладывать о получении финансирования от иностранных государств
Пока западные чиновники в один голос критикуют обсуждение закона об иноагентах в Грузии, сам Евросоюз разрабатывает его аналог. Как пишет издание Politico, неправительственные, некоммерческие организации в ЕС могут обязать докладывать о получении финансирования от иностранных государств за пределами блока. "Целью закона является защита ключевых институтов от неправомерного влияния со стороны иностранных игроков", - говорится в материале. На данный момент закон находится на этапе разработки, а представители ЕС заявили, что он никак не будет похож на те, что уже действуют в США или Австралии.
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