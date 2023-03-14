Politico: НКО в ЕС могут обязать докладывать о получении финансирования от иностранных государств

Пока западные чиновники в один голос критикуют обсуждение закона об иноагентах в Грузии, сам Евросоюз разрабатывает его аналог. Как пишет издание Politico, неправительственные, некоммерческие организации в ЕС могут обязать докладывать о получении финансирования от иностранных государств за пределами блока. "Целью закона является защита ключевых институтов от неправомерного влияния со стороны иностранных игроков", - говорится в материале. На данный момент закон находится на этапе разработки, а представители ЕС заявили, что он никак не будет похож на те, что уже действуют в США или Австралии.