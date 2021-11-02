3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Издание Politico показало снимки российских войск у границ с Украиной
Филигранная работа американских СМИ. Издание Politico опубликовало доказательство якобы наращивания российского присутствия на границе с Украиной. Журналисты в своем материале приводят спутниковые снимки с военной техникой, сделанные над Смоленской областью. Только в попытках вписать событие в нужную политическую повестку американские редакторы не учли одну простую вещь: Смоленская область никак не граничит с Украиной. От места расположения военной техники до ближайшего рубежа 250 километров. Но что не сделаешь ради сочного материала!
Президент
Все
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
Регионы
Все
Происшествия
Все