Издание Politico показало снимки российских войск у границ с Украиной

Филигранная работа американских СМИ. Издание Politico опубликовало доказательство якобы наращивания российского присутствия на границе с Украиной. Журналисты в своем материале приводят спутниковые снимки с военной техникой, сделанные над Смоленской областью. Только в попытках вписать событие в нужную политическую повестку американские редакторы не учли одну простую вещь: Смоленская область никак не граничит с Украиной. От места расположения военной техники до ближайшего рубежа 250 километров. Но что не сделаешь ради сочного материала!