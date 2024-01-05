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Politico: США готовят план реагирования на случай расширения палестино-израильского конфликта

США готовятся к возможной новой войне на Ближнем Востоке, уверяет издание Politico. Как стало известно журналистам, Белый дом готовит план реагирования на случай расширения палестино-израильского конфликта. В частности, рассматривается вариант с нанесением ударов по базам хуситов на территории Йемена. Одновременно разведка готовится к отражению ударов со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии. Ранее Пентагон развернул дополнительные зенитные ракетные комплексы на Ближнем Востоке и направил к берегам Израиля сразу два авианосца с ударными группами.

Впрочем, отмечает издание, такое развитие событий для Белого дома нежелательно, так как может стать угрозой переизбранию Байдена на новый срок.

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