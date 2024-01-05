Politico: США готовят план реагирования на случай расширения палестино-израильского конфликта

США готовятся к возможной новой войне на Ближнем Востоке, уверяет издание Politico. Как стало известно журналистам, Белый дом готовит план реагирования на случай расширения палестино-израильского конфликта. В частности, рассматривается вариант с нанесением ударов по базам хуситов на территории Йемена. Одновременно разведка готовится к отражению ударов со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии. Ранее Пентагон развернул дополнительные зенитные ракетные комплексы на Ближнем Востоке и направил к берегам Израиля сразу два авианосца с ударными группами.