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Politico: Украина обречена на проигрыш
Нет ничего, что могло бы помочь Украине на поле боя - издание Politico выдает откровения высокопоставленных офицеров ВСУ. По их словам, на фронте мрачная картина, а в стране не только военный, но и политический кризис. При этом оборона ВСУ может рухнуть в том месте, куда решат нанести сконцентрированный удар российские военные. Даже истребители F-16, которые были так нужны Украине в прошлом году, будут бесполезны, потому что Россия готова им эффективно противостоять. Офицеры считают, что теперь им нужно "простое оружие" и дроны: около 4 млн снарядов и 2 млн беспилотников. Впрочем, столько боеприпасов даже весь Запад не в состоянии найти.
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