ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Politico: в НАТО нет единого мнения по поводу обещаний Украине

В НАТО нет единого мнения по поводу обещаний Украине на саммите в июле. В публикации издания Politico отмечается: восточноевропейские страны настаивают на четком сигнале о том, что киевский режим движется к членству. А вот западноевропейские предлагают отложить решения до окончания боевых действий.

"Идеи, которые выдвигались для ответа на стремления Киева, варьировались от принятия декларации по Украине на саммитедо создания нового совета Украина - НАТО", - подчеркнули журналисты.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все