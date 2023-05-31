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Politico: в НАТО нет единого мнения по поводу обещаний Украине
В НАТО нет единого мнения по поводу обещаний Украине на саммите в июле. В публикации издания Politico отмечается: восточноевропейские страны настаивают на четком сигнале о том, что киевский режим движется к членству. А вот западноевропейские предлагают отложить решения до окончания боевых действий.
"Идеи, которые выдвигались для ответа на стремления Киева, варьировались от принятия декларации по Украине на саммитедо создания нового совета Украина - НАТО", - подчеркнули журналисты.
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