Politico: Венгрия наложила вето на заявление ЕС о выборах в Венесуэле

Венгрия заблокировала попытки Брюсселя убедить страны ЕС выразить обеспокоенность результатами президентских выборов в Венесуэле. По их итогам, напомним, победил Николас Мадуро, он набрал около 51 процента голосов.

Как пишет Politico, Евросоюз намеревался выпустить совместное заявление с призывом к "большей прозрачности" выборов. Однако Будапешт наложил вето на принятие документа.

В итоге глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель опубликовал от своего имени заявление, в котором говорится, что "достоверные отчеты внутренних и международных наблюдателей указывают на то, что выборы были омрачены многочисленными недостатками и нарушениями".