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Politico: Венгрия наложила вето на заявление ЕС о выборах в Венесуэле
Венгрия заблокировала попытки Брюсселя убедить страны ЕС выразить обеспокоенность результатами президентских выборов в Венесуэле. По их итогам, напомним, победил Николас Мадуро, он набрал около 51 процента голосов.
Как пишет Politico, Евросоюз намеревался выпустить совместное заявление с призывом к "большей прозрачности" выборов. Однако Будапешт наложил вето на принятие документа.
В итоге глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель опубликовал от своего имени заявление, в котором говорится, что "достоверные отчеты внутренних и международных наблюдателей указывают на то, что выборы были омрачены многочисленными недостатками и нарушениями".
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