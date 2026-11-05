Гости Минской конференции по евразийской безопасности в общении с корреспондентами "Первого информационного" акцентировали внимание на мудрости Президента Беларуси Александра Лукашенко и умении грамотно вести диалог со всеми, не переходя на высокие ноты.

Правильность тезисов Александра Лукашенко в отношении Польши (о том, что власть оторвалась от народа) эмоционально подчеркнул политик Вацлав Клюковски. Он с глубоким сожалением признает это и рассчитывает на возрождение дружественных отношений между странами.

Вацлав Клюковски, заместитель главы политической партии "Фронт" (Польша):

"Мне очень понравилось то, что Президент сказал, что в Польше только власть оторвалась от реальности, а вот граждане - мудрый народ, и что можно строить с поляками столь понятное дальнейшее будущее. Это действительно воодушевляет, в особенности в контексте того, что мы на границе с Беларусью поставили высокий забор. Нельзя отгораживаться от народа, который к тебе дружелюбен, даже если тебе не нравятся отдельные персоны в этом государстве, ведь государство - это государство, а народ - это народ. Мы связаны, семьи тоже переплелись, они есть и по одну сторону, и по другую. Я тому хороший пример, ведь мои предки похоронены именно здесь. Когда-то здесь была Польша, и почему я сегодня должен страдать из-за того, что кто-то поставит забор? А в чем я виноват, что США ведут такую политику? Я думаю, что эта стабилизация в отношениях между Польшей и Беларусью обязательно наступит".