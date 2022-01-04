Многократный рост тарифов в Литве в очередной раз доказывает, что политики в этой стране заняты чем угодно, кроме благополучия собственных граждан. Одним из таких представителей является Жигимантас Павиленис. В разговоре с российскими пранкерами он рассказал о геополитических планах Вильнюса, которые, как стало известно, имеют масштабы мирового господства. Сегодня, спустя шесть месяцев после откровений, политик был отправлен в отставку.