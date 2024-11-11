Мир и созидание - это бренд Беларуси, мы всеми силами сохраняем эти ценности.

Европа и США все больше погружаются в хаос. Первые часы и дни 2025 года там стали кошмаром - происходили бессмысленное насилие и теракты. Десятки погибших, тысячи пострадавших, искореженные машины и дома - так встречают год Змеи на Западе.

Как сообщают инфоленты, Байден проводит экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за двух террористических атак и дестабилизации ситуации в стране.

Если праздник Нового года для цивилизованных людей - время обновления и ожидания чудес, то на Западе - момент умопомешательства. Не успела Европа отойти от рождественского теракта в Магдебурге, как вновь трагедия за трагедией. Новогодняя ночь для многих немцев обернулась настоящим кошмаром, некоторые некоренные жители спутали праздник с войной.

Сотни молодых людей запускали фейерверки в машины, общественный транспорт, жилые дома, прохожих и даже друг в друга. Зафиксированы случаи попадания ракет в квартиры. Одна в Берлине сгорела полностью. Кроме того, полностью выгорел местный рынок. Как минимум 5 человек погибли при использовании фейерверков. Задержаны более 300 человек, 13 полицейских пострадали. В больницах оказались свыше 2,7 тыс. жителей ФРГ, десятки их них с тяжелыми травмами, вплоть до оторванных пальцев и потери зрения. СМИ сообщают, что беспорядки с пиротехникой зафиксированы в районах, где живет большое количество мигрантов. Вот так страна расплачивается за политику открытых дверей.

Жарко в эту ночь было и в Брюсселе. Молодежь под крики "Аллах акбар" спалила по меньшей мере 60 машин, а пожарных, которые пытались потушить пламя, забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью. К счастью, никто не пострадал. Полиция арестовала около 160 человек.

Франция встретила Новый год тоже с огоньком - произошла серия поджогов автомобилей. По данным СМИ, злоумышленники уничтожили почти 1 тыс. машин. Задержаны 420 человек, из них 310 арестованы. Министр внутренних дел заявил, что многие инциденты связаны с незаконным применением пиротехники. Недалекие умом направляли фейерверки в сторону полицейских и пожарных, что усугубило ситуацию. Не обошлось без пострадавших.

Проблемы с головой обрушились и на жителей Польши. Там пьяный военный устроил стрельбу в 5 км от границы с Беларусью. Солдат открыл огонь в общественном месте в сторону гражданской машины, его задержали прибывшие на место сотрудники военной жандармерии. Информации о пострадавших не поступало.

А в Черногории объявлен трехдневный траур после массового убийства в городе Цетине. Вооруженный мужчина расстрелял вначале людей в кафе, а потом отправился убивать в другие места. Погибли 12 человек, среди них 2 детей. В МВД страны подчеркнули, что нападение не является терактом. Стрелок был объявлен в розыск, а после того как его нашла и окружила полиция, мужчина выстрелил себе в голову. Он скончался по дороге в больницу. Есть информация, что большинство жертв были родственниками нападавшего.

Стартовал с тревожных событий 2025 год и в США. В Новом Орлеане во время празднования Нового года водитель на внедорожнике на полной скорости влетел в толпу. После этого мужчина выскочил из салона и открыл огонь по тем, кто уцелел.

Убийцу ликвидировали на месте. За пострадавших всю ночь боролись медики. Но число жертв все же увеличилось. Уже 15 погибших. 35 человек получили ранения. У двоих полицейских серьезные травмы.

Агенты ФБР сообщили, что теракт совершил 42-летний гражданин США Шамсуд-Дин Джаббар. Бывший военный. Предварительно установлено, что он был связан с террористической группировкой "Исламское государство". В пикапе мужчины обнаружили характерный черный флаг.

Буквально пару часов спустя произошло еще одно ЧП. На этот раз в Лас-Вегасе прямо у входа в отель Трампа. Там загорелся, а после взорвался электропикап Tesla с водителем внутри. Ранения получили 7 прохожих. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

На момент взрыва внутри кибертрака находились канистры с зажигательной смесью. Погибший, как оказалось, также имеет отношение к армии. Мэтью Ливельсбергер - операционный директор и бывший начальник разведки сил специального назначения. СМИ сообщают, что подозреваемый во взрыве в Лас-Вегасе служил на той же военной базе, что и террорист, ответственный за атаку в Новом Орлеане.

После рядом с концертным залом "Амазура" в нью-йоркском районе Куинс прозвучали выстрелы. Пострадали по меньшей мере 10 человек, стрельба была в ночном клубе.

Происходящее в США многие связывают с предстоящей сменой курса в Вашингтоне - республиканцы приходят на место демократов. И словно кто-то собирается подорвать страну изнутри накануне нового политического сезона.