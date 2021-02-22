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Политика нынешних властей Украины напоминает ситуацию в гитлеровской Германии 30-х годов
Такое заявление сделал депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт. Народный представитель подчеркнул, что закрытие каналов, введение санкций против собственных граждан, рейдерство - методы нацистов по работе с неугодными во времена Третьего рейха. Такие слова поступили в адрес Киева после решения Совета национальной безопасности ввести новые санкции против 19 юридических и 8 физических украинских лиц. Их, как и запрещенные ранее телеканалы "112 Украина" NewsOne и ZIK, подозревают в связях с Россией.
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