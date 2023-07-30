Politika: Запад ищет Зеленскому замену

Пока Незалежная решает выдуманные проблемы, Запад начал подыскивать замену Зеленскому. Об этом пишет сербское издание Politika. Охлаждение к нему зримо обнаружилось в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Ведь Зеленский не учел, что статус мелкого колониального чиновника не позволяет ему быть в претензии к реальным правителям. О чем украинскому президенту напомнили сразу громким окриком, например, министр обороны Великобритании.

А панарабский телеканал "Аль-Маядин" даже указывает на предлог, под которым Зеленского уберут с политического поля - коррупция. О ней прекрасно было известно и раньше, но Запад делает вид, что заметил это только теперь. Появилась информация о хищении 400 млн долларов, которые США выделили на топливо для украинской армии. Может и сейчас Штаты закрыли бы глаза, но прозреть заставил провал контрнаступления. Зачем финансировать мало того, что вороватый, так ещё и терпящий поражения режим?