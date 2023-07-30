3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Politika: Запад ищет Зеленскому замену
Пока Незалежная решает выдуманные проблемы, Запад начал подыскивать замену Зеленскому. Об этом пишет сербское издание Politika. Охлаждение к нему зримо обнаружилось в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Ведь Зеленский не учел, что статус мелкого колониального чиновника не позволяет ему быть в претензии к реальным правителям. О чем украинскому президенту напомнили сразу громким окриком, например, министр обороны Великобритании.
А панарабский телеканал "Аль-Маядин" даже указывает на предлог, под которым Зеленского уберут с политического поля - коррупция. О ней прекрасно было известно и раньше, но Запад делает вид, что заметил это только теперь. Появилась информация о хищении 400 млн долларов, которые США выделили на топливо для украинской армии. Может и сейчас Штаты закрыли бы глаза, но прозреть заставил провал контрнаступления. Зачем финансировать мало того, что вороватый, так ещё и терпящий поражения режим?
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября