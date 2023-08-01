Politiko: преждевременная кончина Владимира Зеленского не станет для Украины трагедией

Издание сообщает: "Его преждевременная кончина не станет для страны трагедией. Место Зеленского займут новые, но уже хорошо знакомые люди. Из-за низкого рейтинга председателя Верховной рады власть станет коллегиальной. И это никак не нарушит политическую стабильность в Украине, что важно для Вашингтона".