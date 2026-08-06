Масштабные лесные пожары, охватившие Испанию и Францию, переросли из разряда природных бедствий в серьезный политический и экономический кризис. Почти 400 тыс. человек эвакуированы, более 300 тыс. га земли уничтожены огнем, а ущерб исчисляется миллиардами евро. Однако реакция европейских властей на происходящее вызывает не меньше вопросов, чем само стихийное бедствие. Ситуацию проанализировал политолог, редактор издательского дома "Звязда" Алексей Беляев в "Актуальном интервью".

Европа готовилась не к тому

Обсуждая причины, по которым европейские страны оказались не готовы к столь масштабным пожарам, эксперт обратил внимание на смещение приоритетов руководства ЕС. Основные усилия и ресурсы в последние годы направлялись на военные цели, а не на защиту населения и инфраструктуры от внутренних угроз.

"Европа готовилась усиленно не к тому, к чему надо. Они выстраивали какие-то связи на случай военной опасности. Они расширяли свое взаимодействие в рамках военного блока НАТО, отрабатывали массовые переброски техники. Но при этом не смогли действительно предусмотреть, что беда может прийти не снаружи, а изнутри", - заявил Алексей Беляев.

Политолог подчеркнул, что ситуация с пожарами обнажила неспособность руководящих органов Евросоюза оперативно реагировать на кризисы внутри сообщества. В отличие от военной повестки, консолидирующей Европу, природные катастрофы не вызвали должного внимания.

Санкции как препятствие для спасения

Одной из ключевых проблем, усугубляющих ситуацию, стали антироссийские санкции. Эксперт напомнил, что у европейских стран есть российская противопожарная техника, в том числе вертолеты К-32, которые эффективно борются с огнем. Однако из-за ограничений невозможно пригласить российских специалистов для технического обслуживания и закупки запчастей.

"Из-за дурацких санкций Европа сама себя лишила возможности не только позвать на помощь Российскую Федерацию, которая имеет сложную технику для тушения пожаров. Нельзя вызвать специальный обслуживающий персонал, невозможно заказать новые детали. Ни один вертолет в воздух без технического обслуживания не поднимется", - пояснил Алексей Беляев.

Таким образом, даже исправные машины стоят на земле и пылятся, в то время как катастрофа набирает обороты. Железный занавес, который Европа опустила, мешает ей же самой справиться с бедствием.

Экономический цинизм внутри Европы

Особое внимание в беседе было уделено экономическому измерению кризиса. На фоне отказов от дешевого российского газа европейские страны вынуждены платить за энергоносители в разы больше. Политолог привел пример с норвежскими поставщиками газа, которые значительно увеличили свою прибыль при минимальном росте физических объемов поставок.

"Норвежская компания за последний год нарастила свою прибыль через продажи в Германию на 77 %. Но при этом физические объемы газа выросли на 3 %. То есть они просто задирают цену. Это показатель внутри европейской солидарности. Там сидят матерые капиталисты, которые готовы за копейку удавиться и ближнего своего раздеть в любой момент", - заявил политолог.

Такая же логика, по его мнению, прослеживается и в отношении пострадавших от пожаров Испании и Франции. Вместо безвозмездной помощи другие члены ЕС, скорее всего, предложат продать необходимые ресурсы и услуги, причем по завышенным ценам.

"Зачем нам сейчас помогать? Вы справляетесь. Потом мы начнем вам все продавать необходимое. Причем еще и по завышенным ценам. Потом мы подумаем, какую вам еще можно продать помощь. Не бесплатно передать, а именно продать - так работает капиталистический мир", - резюмировал Алексей Беляев.

Пожары в Испании и Франции стали не только экологической и экономической трагедией, но и наглядным свидетельством глубокого кризиса европейской солидарности. Евросоюз, демонстрирующий единство в вопросах внешнего противостояния, оказывается беспомощным перед лицом внутренних угроз. А санкционная политика, направленная против России, оборачивается против самих европейцев, лишая их средств и возможностей для борьбы со стихией.