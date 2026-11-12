Переговоры по Украине в ОАЭ вновь обнажили серьезный дипломатический разрыв между Россией и Европой. Отсутствие европейских лидеров может говорить о кризисе диалога с Москвой и неспособности Брюсселя стать полноценным участником мирного процесса.

Дмитрий Бридже, политолог, эксперт по Ближнему Востоку (Россия):

"Это показывает кризис дипломатии в странах Европейского Союза. Об этом даже многократно говорил президент Российской Федерации Владимир Путин, что действующие лидеры стран Европейского Союза не готовы вести серьезные переговоры с Россией, идти на какие-то уступки, договариваться с Россией по сравнению с тем, что было несколько лет назад, когда страны Европейского Союза участвовали во многих процессах с Российской Федерацией. Нельзя забывать также соглашения, которые были подписаны в 1993-1994 годах между Европой и Россией по многим вопросам. Сегодня эти соглашения уже не имеют никакого значения. Если вопрос Украины к концу года не решится, то вполне возможно столкновение превратится в большую эскалацию между блоком НАТО и Российской Федерацией".