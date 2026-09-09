Очередные учения НАТО в ЕС и разработка дальнобойных беспилотников дают понять: альянс готовится к военным действиям.

Сергей Чуев, политолог, завкафедрой Государственного университета управления (Россия):

"Если мы внимательно посмотрим на планы европейских руководителей нынешнего поколения, то они делают ставку на еще более горячую фазу конфликта с Россией. Фактически в официальных документах на 2029-2030 год обозначен вооруженный конфликт с Российской Федерацией и с ее союзниками. Почему они так делают? Если вы внимательно посмотрите на долги европейских государств, то увидите, там сумасшедшие цифры - 4-6 трлн евро висят на каждой европейской стране. С этими долгами расплатиться невозможно, поэтому европейцы заинтересованы в том, чтобы удержать тот уровень жизни, который у них есть сейчас. Они считают, что военное поражение России, разграбление ее ресурсов поможет им удержать на 10-30 лет тот уровень жизни, который у них есть. Вот такой безумный сценарий, который приведет к катастрофе Европы".