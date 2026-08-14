Политолог Дудаков: США оказались в состоянии холодной гражданской войны

США сегодня переживают глубокий внутренний раскол, который проявляется практически во всех сферах жизни: от политики и экономики до социальных и культурных вопросов.

quote Линия разлома, безусловно, повсюду. Можно посмотреть на любые культурные войны, которые разрывают Америку: оружие, аборты, девиации отношений, вопросы, связанные с внутренней политикой, внешней политикой, социальной сферой, экономикой и со всем остальным. Малек Дудаков, политолог-американист (Россия)

"Куда ни кинь, везде проявляется этот раскол. И, конечно, часто он проходит через семьи, как и в ситуации любой гражданской войны, - добавил он. - Америка сейчас завязла, по сути, в обстановке холодной гражданской войны, которая пока еще сдерживается институтами и инерцией развития страны. Но, возможно, рано или поздно этого импульса уже не хватит, и все это скатится в какие-то большие кровавые события. Такого, к сожалению, для Соединенных Штатов точно исключать нельзя".