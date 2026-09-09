Политолог Дудаков: Затягивание ближневосточного конфликта вредит репутации Трампа

Иран не сдается под давлением США. Вашингтон продолжает попытки, но конфликт затягивается и подрывает позиции Трампа накануне выборов.

Малек Дудаков, политолог-американист (Россия):

"В вялотекущем формате это может длиться еще довольно долго - это санкционное давление на Иран, периодические удары по территории Ирана, но ограниченного характера. Хоть у американцев уже проблемы и с ракетами, и со всем остальным, но на такие точечные удары они все еще способны. Другое дело, что эффекта от них становится все меньше и меньше, и всем очевидно, что Иран уже сдаваться не собирается. В свою очередь, иранцы тянут время до выборов в Конгресс. Напомню, что выборы в США пройдут через два месяца, 3 ноября. На этих выборах, судя по всему, демократы побеждают, а сторонники Трампа проигрывают. Сказывается как раз непопулярность войны в Иране и низкие рейтинги Трампа. Если демократы побеждают, то они открывают внутриполитический фронт противостояния против Трампа. Ему придется отвлекаться от внешней политики. Сами переговорные позиции Трампа во внешней политике будут слабеть. Демократы, как мы видим, сейчас блокируют военный бюджет США, не желая предоставлять деньги на продолжение войны с Ираном, то есть они создают очень много разных политических проблем для Трампа и его администрации".