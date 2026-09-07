Экономическая ситуация в странах ЕС ухудшается, и виной тому нездоровая политика властей.

Валерий Двойников, политолог, публицист, председатель Фонда им. Петра Великого (Бельгия):

"В Евросоюзе ситуация продолжает быть сложной. Прежде всего, нет никакого динамизма в развитии экономики: потребление падает, инфляция растет, частные инвестиции тоже уменьшаются. Фактически все тянут на себе четыре европейских гиганта - это Германия, Франция, Испания и Италия. Без них успешное развитие Евросоюза в дальнейшем практически невозможно. Мы знаем, что Англия уже вышла из Европейского Союза и никаким образом не может ни на что повлиять. Сейчас рост экономики в Европейском Союзе составляет 1,3 % - исторически очень низкая цифра. То есть ситуация остается сложной из-за того, что энергоресурсы берутся не там, где брались раньше, а также из-за военной ситуации. Но Европа стоит над теми понятиями, которые она пытается внедрить".