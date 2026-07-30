США движутся к политическому кризису, а кульминацию мы увидим осенью на промежуточных выборах в Конгресс. Такое мнение выразил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов.

Дмитрий Ежов:

"США прежде всего грозит политический кризис. И, видимо, апогей этого политического кризиса мы увидим осенью на промежуточных выборах в Конгресс, потому что все действительно очень нестабильно. Ясно, что политика Дональда Трампа (президента США - прим. ред.) нравится не всем. И это очень показательный момент. Даже не столько результаты выборов, сколько предвыборная борьба. Она будет очень мощным политическим сигналом. Не только для Трампа и его команды, но и для американского политического истеблишмента, общества".

Как отметил он, ситуация на рынке энергоресурсов является составным компонентом этого политического фиаско, к которому стремятся Соединенные Штаты Америки.

Фото: AP Photo