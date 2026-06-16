Политолог Ежов: позиция Лукашенко по отношению к Западу отражает суверенный статус Беларуси

"Позиция, которую высказывает Александр Лукашенко, отражает, собственно, и стиль его управления, и вообще суверенный статус Республики Беларусь. Есть в этом, конечно, определенная логика и понимание того, что национальные приоритеты позиционирования государства на мировой арене занимают первостепенное место в стратегии развития Республики Беларусь. Тут, конечно, наблюдается очень показательный контраст Беларуси по сравнению с теми государствами, которые почему-то, игнорируя свои национальные интересы, решили служить общему хозяину. В этой ситуации публично озвученная позиция Президента Беларуси заслуживает уважения".