Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС способна положить начало новому диалогу по глобальной безопасности.

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:

"Встреча лидеров трех государств имеет знаковое политическое значение. Она фактически является сигналом для лидеров тех государств, которые, возможно, пока что недопоняли, в каком направлении трансформируется мировой порядок. А он трансформируется, я больше скажу, происходит его слом, на руинах которого будет выстраиваться абсолютно новый миропорядок - справедливый, многополярный - тот мировой порядок, который является ориентиром для прогрессивно и реалистично настроенных лидеров государств".