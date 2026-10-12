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Политолог Ибрагимов: Отказ от российского газа делает ЕС более уязвимым перед внешними потрясениями

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Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усиливает нестабильность на энергетическом рынке и создает новые риски для Европы.

По мнению эксперта, отказ от российского газа лишь усугубляет ситуацию, делая Евросоюз более уязвимым перед внешними потрясениями.

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

"Рассчитывая на то, что Евросоюз сможет отказаться от энергетической безопасности, которую Россия ему обеспечивала, они думали, что таким образом смогут обратиться к другим регионам, например, Ближнему Востоку, и оттуда бесперебойно эту самую энергетическую безопасность получать. Но мы знаем, что на Ближний Восток надеяться - это дело очень неблагодарное, потому что регион постоянно находится в состоянии пороховой бочки, которая может взорваться. Мы с вами стали свидетелями этого события. Европа сейчас не получает нормально какие-либо энергоресурсы от тех стран, с которыми взаимодействовала: Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Ормузский пролив перекрыт иранской стороной, а теперь еще за Баб-эль-Мандебский пролив взялись, которые играют роль ворот и связи с Суэцким каналом, через который проходит примерно 25 % мировой торговли. Судам приходится огибать всю Африку через мыс Доброй Надежды, чтобы доставлять товары в Европу".

Разделы:

В миреЕвропаБлижний ВостокМнение

Теги:

Фархад ИбрагимовРоссияЕвросоюзгаз

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