Политолог Ибрагимов: Отказ от российского газа делает ЕС более уязвимым перед внешними потрясениями

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усиливает нестабильность на энергетическом рынке и создает новые риски для Европы.

По мнению эксперта, отказ от российского газа лишь усугубляет ситуацию, делая Евросоюз более уязвимым перед внешними потрясениями.

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

"Рассчитывая на то, что Евросоюз сможет отказаться от энергетической безопасности, которую Россия ему обеспечивала, они думали, что таким образом смогут обратиться к другим регионам, например, Ближнему Востоку, и оттуда бесперебойно эту самую энергетическую безопасность получать. Но мы знаем, что на Ближний Восток надеяться - это дело очень неблагодарное, потому что регион постоянно находится в состоянии пороховой бочки, которая может взорваться. Мы с вами стали свидетелями этого события. Европа сейчас не получает нормально какие-либо энергоресурсы от тех стран, с которыми взаимодействовала: Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Ормузский пролив перекрыт иранской стороной, а теперь еще за Баб-эль-Мандебский пролив взялись, которые играют роль ворот и связи с Суэцким каналом, через который проходит примерно 25 % мировой торговли. Судам приходится огибать всю Африку через мыс Доброй Надежды, чтобы доставлять товары в Европу".