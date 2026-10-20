Политолог Карасев: На Западе уже понимают, что Украина войну России проиграла



В нынешней ситуации Зеленскому стоило бы прислушиваться к руководству Республики Беларусь. Об этом в программе "Это другое" заявил российский политолог и политтехнолог Владимир Карасев.

Карасев подчеркнул, что Александр Лукашенко, учитывая его близкие отношения с Владимиром Путиным, остается одним из лидеров, способных повлиять на незавидную судьбу Зеленского и его окружения.

По мнению Владимира Карасева, можно было бы согласиться с позицией Трампа и сказать, что Зеленского необходимо сменить. Однако Президент Беларуси, как отметил политолог, высказался по этому поводу мудро. Александр Лукашенко, будучи демократическим лидером, несмотря на то что Зеленский для него не товарищ и не друг, подчеркнул: Зеленский избран народом Украины, и не Трампу решать за украинский народ. Это, по словам Карасева, ключевой момент, который отличает руководителей Российской Федерации и Беларуси от западных руководителей, зачастую предпочитающих решать за другие страны.

Политолог согласился с позицией белорусского лидера: чем дальше Зеленский и Запад оттягивают возможность приближения к миру, тем меньше остается места для маневра. "Наступит тот момент, если не в следующем году, то, может быть, к концу следующего года, когда уже не будут предлагать условия для мира. Просто предложат документ о капитуляции", - сказал он.

По его оценке, все это закончится крайне плохо в первую очередь для киевской стороны. "И все уже понимают на Западе, что Украина и Запад войну России проиграли", - отметил политтехнолог.

Несмотря на волну негодования в украинском обществе, сами военнослужащие ВСУ не повернут оружие против Зеленского, считает политтехнолог. Для них война является способом заработка. Речь идет о командирах различных подразделений, которые зарабатывают на конфликте, занимаются мародерством и грабежами.

"Сейчас поступает информация о том, что перестанут ходить поезда дальнего следования по линии Запорожья. Это значит, что фронт приближается, и затем людям предложат эвакуироваться. А в их пустые дома и квартиры будут заходить военнослужащие ВСУ. Все это уже было на Донбассе в 2014-2015 годах: грабили и наживались. Они же даже этого не скрывали", - заявил Владимир Карасев.