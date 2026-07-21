Политолог Каргин: Жить в Британии станет еще хуже

С приходом нового британского премьера Энди Бернэма политика страны глобально не изменится, считает востоковед, политолог-американист Александр Каргин.

"Я думаю, он глобально ничего не будет менять. То есть он продолжит политику Стармера, если говорить о внешнеполитическом контуре, - высказал мнение эксперт. - А если мы говорим про внутреннюю политику, он же очень левый, соответственно, британцам стоит ждать повышения налогов. Жить в Британии станет еще хуже. Плюс, скорее всего, будет еще более несбалансированная миграционная политика".

Александр Каргин напомнил, что в сейчас Великобритании депортация нелегальных мигрантов, совершивших преступления, применяется крайне редко. Для высылки такого лица требуется наличие исключительных обстоятельств.

При новом премьер-министре, по его словам, ситуация будет ухудшаться, соответственно, будет вызывать негативную реакцию у местного населения. "Будут конфликты, будет противостояние, будут всякие уличные беспорядки. Британия будет раздираться противоречиями. Я вообще вполне допускаю, что если в Туманном Альбионе сохранится нынешнее положение вещей, то в перспективе это может привести к гражданской войне", - резюмировал Каргин.