Саммит в Шэньчжэне - это прямые контакты лидеров крупнейших держав. Сам факт предстоящего прямого диалога трех стран на высшем уровне является историческим.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Три сильных игрока, обладающих серьезной субъектностью, экономической, политической и технологической самостоятельностью, видением мира, представлением о том, как необходимо устраивать мировой порядок, организовать жизнь людей в мировом масштабе, как решать ключевые экологические, экономические и технологические проблемы. Технологической проблемой является сейчас, очевидно, искусственный интеллект. То, что будет происходить завтра, является предвестием того порядка, который определит будущее человечества на ближайшие десятилетия вперед. Мы являемся свидетелями по-настоящему судьбоносного момента, это историческое событие. Пойдет ли история в том направлении, как нам сегодня видится, конечно, мы сказать не можем, это не очевидно. Все говорит о том, что мировые лидеры уже взяли курс на то, чтобы реализовать схему, в рамках которой три страны являются ключевыми игроками новой мировой архитектуры, политического, экономического и технологического устройства мира".