Именно политика Фридриха Мерца и сыграла на руку партии "Альтернатива для Германии". Жители ФРГ устали от проблем в стране и делают выбор не в пользу действующей власти.

Александр Кунде, политолог (Германия):

"По моей оценке, однозначно, АдГ уже давно сделала эволюцию от протестного движения к действительно серьезному политическому игроку с очень серьезной программой. Большую роль играет в целом ситуация в стране. С абсолютной точностью можно сказать, что самая большая поддержка и помощь в данной ситуации были именно от правительства ФРГ в лице Мерца. Уже опубликованы публичные опросы, где 70 % людей считают, что Мерц играл ключевую роль в помощи. Он сам в пресс-конференции сказал, что несет долю ответственности. Сама АдГ поблагодарила правительство ФРГ за эту колоссальную поддержку. И не только его, я бы еще обозначил поддержку со стороны СМИ, которая повсюду добивалась обратного результата, но люди наблюдали, видели реальность, платежи в ЖКХ и сделали свои выводы".