Политолог Манойло: Запад сохраняет Зеленского, пока это приносит максимальную прибыль

Поведение Зеленского раздражает западные политические элиты. Но, как отмечают эксперты, стремление извлечь выгоду перевешивает недовольство, поэтому Европа и дальше будет поддерживать Киев.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Зеленский - персонаж, который во многом ожидания своих хозяев (американцев и европейцев) не оправдал, потому что для марионетки он всем хорош: он полностью зависим, в первую очередь от Соединенных Штатов, но при всем при этом он слишком жадный, непоследовательный и все время пытается хитрить и обыграть своих партнеров и хозяев. Это не нравится ни Трампу, ни остальной американской элите, ни лидерам европейских государств, которые требуют к себе хотя бы минимального уважения. В этом отношении Зеленского давно бы пустили под нож, то есть отправили бы его в утиль, если бы эта фигура не устраивала Вашингтон. Американцам такой Зеленский пока еще представляется полезным персонажем, потому что Зеленский отдаст всю Украину на растерзание промышленникам и финансистам Соединенных Штатов из-за соглашения по недрам, которое было подписано. Он уже передает все богатства Украины, то есть с точки зрения закабаления Украины на десятилетия вперед, Зеленский свою задачу выполняет".