Политолог о конфликте вокруг Ирана: Новым витком может стать перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива

Иран заявил об уничтожении центра обработки данных американской компании Amazon в Бахрейне, сообщают местные СМИ. Атака стала ответом на ракетный удар США по строящейся атомной электростанции "Дарховин".

Очередным витком эскалации конфликта может быть перекрытие еще одного пролива на Ближнем Востоке. Это осложнит ситуацию на рынке энергоресурсов.

Руслан Сафаров, политолог-международник, эксперт Финансового университета при Правительстве России:

"Мы с вами, по всей видимости, увидим еще один вариант эскалации, который могут предложить иранцы, - это перекрытие еще одного пролива, Баб-эль-Мандебского. Он располагается между юго-западной частью Аравии и восточной частью Африки. Это очень важный пролив, соединение Красного моря, Суэцкого канала с Индийским океаном. И здесь союзники Ирана в лице "Ансар Аллах" пока еще крепко в войну не вступали, хотя заявляют о готовности".

Он также отметил, в чем значимость Баб-эль-Мандебского пролива: "Это порядка 12 % мировой нефти, 40 % всей морской торговли. Поэтому здесь можно эскалировать очень серьезно и очень агрессивно".