Политолог Ордуханян: Экономическая операция США против Ирана может быть опаснее военной

Анонсированное Вашингтоном проведение экономической операции против Ирана может нанести более серьезный урон, чем проведение военной операции.

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, политолог-американист (Россия):

"Ситуация там очень сложная, не надо ее недооценивать, потому что инфляция, курс реала - действительно в Иране огромные проблемы сейчас. Более того, впервые за многое время повышаются цены на энергоносители, бензин, в том числе в Иране, то есть там достаточно сложная ситуация, учитывая положение дел в Белуджистане и в Курдистане. Там достаточно сильны пока еще сепаратистские настроения. Произошла определенная консолидация после агрессии США и Израиля, но, тем не менее, сейчас это все сходит на нет. И, конечно же, очень сложно жить сейчас 93 млн иранцев, так что недооценивать это нельзя ни в коей мере. Конечно же, не добившись военной победы, сейчас США пытаются это сделать экономически. Но вопрос заключается в другом: почему они с самого начала это не сделали? Учитывая разрозненность иранского общества, экономические санкции изначально были бы гораздо более существенны и эффективны".