Историческая встреча глав России, Китая и США должна дать старт формированию нового многополярного мира - такого мнения придерживаются эксперты.

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист (Россия):

"19 ноября 2026 года - это начало многополярного мира, когда три великие державы, которые борются с мировым злом под названием глобализм, неонацизм с разной степенью успеха, тем не менее пришли, чтобы объявить о пока еще очень отдаленных, но ориентирах нового многополярного мира. Я сразу хочу сказать, что здесь, как это было и 80 лет тому назад, есть слабое звено, уходящая натура - это Дональд Трамп. Мы с вами знаем, что, мягко говоря, его заявления, декларации не всегда соответствуют его последующим шагам, но я думаю, что даже силы и детерминированности Китайской Народной Республики и Российской Федерации достаточно по всем показателям для того, чтобы действительно запустить этот процесс".