Политолог оценил вероятность выхода Шотландии, Уэльса и Ирландии из Соединенного Королевства

Выход Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса из Соединенного Королевства маловероятен, хотя и не исключен полностью. Мнение политолога-американиста.

Малек Дудаков, политолог-американист (Россия):

"На текущий момент наблюдаются центробежные процессы внутри Соединенного Королевства. Сразу три таких отдельных региона Британии - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - все чаще и чаще говорят о возможности обретения независимости. Сейчас там находятся на подъеме такие национальные силы. В частности, недавно у них были местные муниципальные выборы в Британии. И как раз в Шотландии укрепили свои позиции шотландские националисты. В Уэльсе впервые в истории победили валлийские националисты на выборах. И в Северной Ирландии все последние годы ирландские националисты начинают доминировать в местной политике и отодвигают юнионистов, то есть сторонников сохранения в составе Британии, на второй план. Сейчас они провели большое мероприятие, объявили о том, что объединяют усилия в деле борьбы с колониализмом и с Лондоном. Тема популярная, я бы сказал, даже такая популистская. И, конечно, они пользуются тем неблагоприятным состоянием, в каком находится их собственный регион".