Политолог Панкратов: Европа милитаризмом прикрывает собственные проблемы

Как себя прокормить, пусть думают обычные жители стран Балтии. Власти, несмотря ни на что, продолжают свой воинственный путь. И строительство латвийской линии обороны у белорусских границ логично укладывается в путь милитаризации Европы.

Однако, по мнению экспертов, это не что иное, как попытка скрыть проблемы внутри страны, формируя у общества образ агрессора в лице Беларуси.

Руслан Панкратов, политолог (Россия):

"Невероятно искусственно раздутая истерия о том, что Беларусь представляет военную угрозу, а Россия вот-вот на них нападет, - это хороший бизнес. Они (страны Балтии - прим. ред.) же со всех трибун постоянно вещают о том, что они главные специалисты по Беларуси и России, они находятся в приграничье, а значит, они - форпост. Здесь чистая психология: никто из них не скажет, что идут огромнейшие провалы в экономике, предпринимательстве, социальной сфере, медицина просто на ладан дышит. Все нужно чем-то оправдать, а как же здорово рассказать о том, что это все внешние угрозы, и мы готовимся к войне".