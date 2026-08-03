Политолог Панкратов: Латвия создает коллапс на границе, чтобы не пускать граждан в Беларусь

Свой очередной недружественный шаг - закрытие единственного пункта пропуска на границе с Беларусью - официальная Рига маскирует сбоем в работе систем. Создание коллапса на границе в период отпусков - это цель не допустить своих граждан в Беларусь.

Руслан Панкратов, политолог (Россия):

"Здесь есть несколько ключевых моментов, потому что латвийцы приезжают в Беларусь и видят, как живут простые люди. Они видят продукты, их цены, качество, что происходит на улицах. И они, приезжая домой, логично задаются вопросом. 24/7 латвийская пропаганда промывает гражданам мозги о том, что, как только они пересекут границу, злобное КГБ их завербует, в Беларуси вообще тоталитарный режим. И далее по списку транслируют всю ту грязь, мифы, которые западная пропаганда придумывает, поэтому контраргументировать это уже не представляется возможным. Что приходит в голову не очень умному человеку? А давайте все закроем".